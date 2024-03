SPÖ und ÖVP Wien spenden 25.000 Euro für den Neustifter Kirtag

Der Neustifter Kirtag beginnt am 22. und läuft bis zum 25. August.

Die finanzielle Lage des Vereins, der die Veranstaltung organisiert, ist angespannt. Nun taten sich die beiden Parteien zusammen, um diesem unter die Arme zu greifen.

Wiener SPÖ und ÖVP haben eine Koalition für die Rettung des Neustifter Kirtags geschmiedet. Beide Parteien spendeten jeweils 12.500 Euro. Die Veranstaltung sei aufgrund hoher Kosten und sinkender Einnahmen gefährdet, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung. Die beiden Parteichefs, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Karl Mahrer (ÖVP), verkündeten persönlich den Schulterschluss in Sachen Brauchtum.

Konkret wird die Finanzspritze dem Verein des Neustifter Kirtags gewährt. Das Fest präge seit mehr als 250 Jahren das Stadtbild Wiens und ziehe jährlich rund 80.000 Besucherinnen und Besucher an, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung. Inzwischen sei die Zukunft angesichts der finanziellen Herausforderungen unsicher.

„Plattform des Zusammenkommens“

Man sende nun ein „klares Signal für den Erhalt der Wiener Kultur und Traditionen“, und das über Parteigrenzen hinweg, wie Ludwig und Mahrer betonten. „Der Neustifter Kirtag ist eine lebendige Plattform des Zusammenkommens und vereint Menschen aus allen Ecken der Stadt sowie Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher politischer Fraktionen“, hielt der Bürgermeister fest.

Die Soforthilfe gewährleistet laut Mahrer die Durchführung in diesem Jahr. Nun hoffe man auch auf langfristige Lösungen, um den Kirtag sicherzustellen. Der Obmann des Weinbauvereins Neustift, Peter Wolff, bedankte sich und hob ebenfalls hervor, dass daran zu arbeiten sei, eine nachhaltige und unabhängige Finanzierung des Kirtags sicherzustellen. (APA)