Oleg Orlow soll ein Dokument unterschreiben, in dem er seine Bereitschaft zur Beteiligung am Invasionskrieg in der Ukraine erkläre, berichtet die Menschenrechtsorganisation Memorial. Der 70-Jährige soll abgelehnt haben.

Der inhaftierte russische Bürgerrechtler Oleg Orlow ist laut der Menschenrechtsorganisation Memorial aufgefordert worden, ein Dokument zu unterschreiben, in dem er seine Bereitschaft zur Beteiligung an Russlands Krieg in der Ukraine erklärt. Der 70-jährige Orlow habe sich lachend erkundigt, ob man sich nicht an seinem Alter störe. „Sie haben geantwortet, dass sie nichts störe.“ Orlow habe in das Formular eingetragen, dass er nicht zum Kämpfen in der Ukraine bereit sei.

Orlow ist einer der führenden Vertreter der Organisation Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Im Februar wurde er zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wegen Diskreditierung der Streitkräfte. Er hatte an Anti-Kriegsdemonstrationen teilgenommen und einen Artikel veröffentlicht, in dem er schrieb, dass Russland in den Faschismus abgeglitten sei.