„Das sind wundervolle Nachrichten für den Golf von Triest und dessen Biodiversität“, schreibt das Nationale Institut für Ozeanographie und angewandte Geophysik auf seiner Homepage. Ein rund acht Meter langer Riesenhai sei zwischen Santa Croce und Marina di Aurisina gesichtet worden. Die letzte Sichtung eines Riesenhais war 2015.

Die Spezies lebe in Meeren mit gemäßigten Temperaturen und könne Tausende Kilometer wandern, sagt Diego Borme vom Institut für Ozeanographie. Der Name Riesenhai gehe darauf zurück, dass die Tiere schon in der Jugend ziemlich lange und kurvige Mäuler haben, so Borme. Der Hai schwimme für gewöhnlich alleine mit langsamer Geschwindigkeit. Das Maul habe der Fisch dabei weit geöffnet, um so Plankton aus dem Wasser zu filtern.

„Gute, aber fragile Giganten“

Riesenhaie, mit ihren maximal zehn Metern Körperlänge nach dem Walhai die zweitgrößte Fischart der Erde, reagierten relativ ruhig auf Boote, erklärt Borme. „Aber seine Größe kann dennoch zu gefährlichen Drängeleien führen.“ Der Experte bezeichnet den Riesenhai als „guten, aber fragilen Giganten“. Aufgrund der späten Geschlechtsreife, einer zwölf bis 36 Monate dauernden Tragzeit und einer maximalen Anzahl von sechs Geburten pro Weibchen sei die Art gefährdet. Riesenhaie waren lange wegen der Leber und der Haut begehrt. (red.)

