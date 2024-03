Zuletzt widersprachen sich die europäischen Großmächte Polen, Frankreich und Deutschland. Nun wollen sie Einigkeit im Weimarer Dreieck zeigen.

Berlin. Bevor Emmanuel Macron in das Flugzeug nach Berlin stieg, hatte er noch einmal nachgelegt. In einem Fernsehinterview wurde der französische Präsident am Donnerstagabend im Élysée-Palast gefragt, ob er wirklich darüber nachdenke, einmal westliche Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, wie er das vor mehr als zwei Wochen zum Schrecken des deutschen Kanzlers in den Raum gestellt hatte. „Um Frieden in der Ukraine zu haben, dürfen wir nicht schwach sein“, sagte Macron daraufhin. „Wenn wir uns entscheiden, schwach zu sein, wenn wir angesichts von jemandem, der keine Grenzen kennt, angesichts von jemandem, der alle Grenzen überschritten hat, naiv sagen: ‚Ich gehe nicht weiter als bis zu diesem oder jenem.‘ In dem Moment entscheiden wir uns nicht für den Frieden. Wir entscheiden uns bereits für die Niederlage.“ Diese Worte konnten nur einem gelten: Olaf Scholz, dem deutschen Kanzler, der ihn am Freitagmittag in Berlin empfing.

Dass der französische Präsident und der deutsche Kanzler sich nicht gut verstehen, ist kein Geheimnis. Was sich zuletzt an Widersprüchen zwischen den euro­päischen Großmächten aufgetan hat, ist allerdings bemerkenswert. Da ist Macron, der keine Optionen vom Tisch nehmen und strategisch schwer berechenbar bleiben will. Und da ist Olaf Scholz, der dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, gern darlegt, was er alles nicht tun wird: keine deutschen Bodentruppen in der Ukraine, kein Marschflugkörper Taurus.

Polens Premier Tusk belebt Weimarer Dreieck wieder