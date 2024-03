Vienna trennt sich von Trainer Zellhofer

Der jüngste Heimsieg half Vienna-Coach Alexander Zellhofer nicht mehr, er muss in Wien-Döbling den Hut nehmen.

Die Vienna hat sich am Tag nach dem 1:0-Heimerfolg gegen Leoben von Cheftrainer Alexander Zellhofer getrennt. Bis Saisonende übernimmt Amateure-Coach Mehmet Sütcü auch die Betreuung der Zweitliga-Teams. Das teilte der Tabellen-Neunte aus Wien-Döbling am Samstag mit. Der Vertrag des seit 2020 amtierenden Zellhofer wäre noch bis Sommer gelaufen. Weil in fünf Spielen seit der Winterpause nur ein Sieg gelang, beende man die Zusammenarbeit vorzeitig, hieß es.