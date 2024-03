Manuel Feller: „Ich habe Menschen positiv beeinflusst“

Bevor Manuel Feller heute die Kristallkugel für den besten Slalomfahrer entgegennehmen wird, spricht er über die Krönung einer bewegten Karriere, sein Erfolgsrezept im Stangenwald und die Sucht, die ihn gepackt hat. »Ich bin definitiv noch nicht fertig.«

Manuel Feller ist der gefragteste Mann im Hotel Hasenauer in Hinterglemm. Der Tiroler, der nur eine Talschaft weiter in Fieberbrunn aufwuchs, eilt von Mikrofon zu Mikrofon, er ist sichtlich in Redestimmung und nimmt die Zuhörer bereitwillig mit durch seinen bemerkenswerten Slalomwinter, der mit einem Heimsieg in Gurgl begann und nun beim Weltcupfinale in Saalbach-Hinterglemm mit einem weiteren Paukenschlag endet: Der 31-Jährige wird nach dem Slalom am Sonntag (10.30/13.30 Uhr, live, ORF eins, Eurosport) die Kristallkugel für den Gesamtsieger in dieser Disziplin überreicht bekommen, sein Vorsprung ist nicht mehr aufzuholen.

„Es ist mir nichts geschenkt worden. Ich habe jahrelang dafür gekämpft, habe mit vier Siegen mehr als gezeigt, dass die Kugel mir gehört“, sagt Feller und betont, dass vier Slalomsiege in einer Saison zuletzt Marcel Hirscher (fünf Siege 2018/19) gelungen sind. Außerdem waren es nicht irgendwelche. Feller gewann auf den anspruchsvollsten Pisten und bei unterschiedlichsten Verhältnissen, im hochalpinen Gurgl, bei den Schweizer Klassikern in Adelboden und Wengen und zuletzt in Palisades Tahoe in Kalifornien, außerdem war er in allen neun Slaloms des Winters nie schlechter als Fünfter. „Ein verdienter Kugelgewinner mit unglaublicher Konstanz und unglaublicher mentaler Stärke“, sagt Marko Pfeifer, der ÖSV-Herrencheftrainer und langjährige Vertraute von Feller. „Wirklich eine traumhafte Slalomsaison.“

Reggae und flotte Sprüche