Frau bei Zimmerbrand in Wien ums Leben gekommen

Bei einem Zimmerbrand in Wien-Simmering ist in der Nacht auf Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr Wien in der Früh mitteilte, wurde sie leblos in der Brandwohnung aufgefunden. Reanimationsversuche durch Feuerwehr, Berufsrettung und Notärztin seien erfolglos geblieben. Die Feuerwehr war um 22.50 Uhr alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen im Mehrparteienhaus in der Lorystraße hatten einige Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Personen im Einsatz. Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Landeskriminalamt geführt. Erst am Vortag hatte es in Wien-Simmering einen Kellerbrand gegeben, in dessen Zuge eine Hochhaus-Wohnanlage evakuiert werden musste. In diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. (APA)