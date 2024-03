Stefan Kraft fixiert den Gesamtweltcupsieg

Der Salzburger ist nach dem Skifliegen in Vikersund nicht mehr einzuholen.

Stefan Kraft hat am Sonntag im ersten von zwei Skiflug-Weltcupbewerben seine dritte große Weltcup-Kugel fixiert. Der 30-jährige Salzburger, der in dieser Saison auch schon Skiflug-Weltmeister geworden ist, segelte in Vikersund auf 244,5 m hinunter und feierte damit auch gleich seinen 13. Saisonsieg. Hinter ihm landete mit Daniel Huber, der gar auf 247,5 m flog, ein weiterer Österreicher auf Platz zwei. Dritter wurde Domen Prevc (SLO).

Für Kraft ist es die dritte große Kugel nach 2016/17, 2019/20. Er ist damit wie Andreas Goldberger dreifacher Gesamtsieger, nur Matti Nykänen (FIN) und Adam Malysz (POL) haben mit je vier Siegen öfter gewonnen. (APA)