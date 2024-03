Herbert Seiberl: Ihr einzigartiger Charakter. Sie sind sehr menschenbezogen, ehrgeizig und wollen für uns Reiter in den Vorführungen und im Training alles geben. Sie passen genau für die Aufgabe in der Spanischen Hofreitschule. Auch der robuste Körperbau und ihre Trittsicherheit sind wichtig. Die lernen sie schon beim Aufwachsen in unserem Gestüt in Piber, wenn sie drei Sommer lang auf der Hochalm verbringen.