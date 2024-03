Dieses am 14. März 2024 aufgenommene Foto zeigt den Ort eines Zusammenstoßes zwischen einem Motorroller und einem Polizeiauto, der sich am Abend des 13. März in Aubervilliers, einem nördlichen Vorort von Paris, ereignete und zum Tod des jungen Motorrollerfahrers führte. APA / AFP / Wafaa Essalhi