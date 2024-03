Das Wiener Kanalsystem ist spannend zu sehen. Und nicht an jeder Stelle eine geruchstechnische Herausforderung.

Der Wiental-Kanal wird gereinigt. Das nimmt die Stadt zum Anlass, um an drei Tagen die Wienerinnen und Wiener in den „größten und tiefsten Abwasserkanal Österreichs“ steigen zu lassen.

Im ersten Moment klingt es wie ein Aprilscherz, aber die Anmeldung für den „unterirdischen Stadtwanderweg“ läuft schon. Ein paar Wienerinnen und Wiener haben die Möglichkeit von 4. bis 6. April in den Wiental-Kanal hinabzusteigen. An drei Tagen kann die 1,2 Kilometer lange und 35 Meter tiefe Strecke besucht werden. Das gab der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Montag auf Facebook bekannt.

Der temporäre Stadtwanderweg, den Czernohorszky als Stadtwanderweg „minus eins“ betitelt, startet am Karlsplatz beim Girardipark und endet beim Ernst-Arnold-Park im 5. Bezirk. „Es ist der größte und tiefste Abwasserkanal Österreichs, an den der neue Kanal 2027 anschließt“, heißt es auf der Anmeldeseite.

35 Meter unter der Erde

Möglich sei die Besichtigung aufgrund der „routinemäßigen Reinigung und Inspektion des Wiental-Kanals“, erklärt Czernohorszky in seinem Facebook-Posting. Die Tour ist jedenfalls nicht für jeden etwas: Insgesamt dauert sie 45 Minuten, allerdings sind über 300 Stufen zu steigen. Auch ist der Weg nicht barrierefrei.

Im Detail müssen die Besucher etwa zu Beginn rund 200 Stufen hinabsteigen, um in das 7. Untergeschoss unter dem Karlsplatz zu gelangen. Sie befinden sich dann 35 Meter unter der Erde. Über eine Schleuse und eine Rampe gelangen sie dann in das 7,5 Meter große Kanalrohr unter dem Wienfluss.

30.000 Liter Abwasser pro Sekunde

Zu sehen gibt es unterirdisch etwa die Einmündung des Ottakringerbachs. Sie liefert bei Starkregen bis zu 30.000 Liter Abwasser pro Sekunde, erklärt der Stadtrat auf Facebook. Weiters wird der neue Kanal-Anschluss präsentiert, außerdem das Projekt „Vollausbau Wiental-Kanal“ präsentiert. (win)