U4 ist in den Osterferien zweigeteilt

Schottenring ist in den Osterferien die Endstation in Richtung Hütteldorf.

Schottenring ist in den Osterferien die Endstation in Richtung Hütteldorf. IMAGO/Manfred Segerer

Die U-Bahn fährt dann nur zwischen Heiligenstadt und Schottenring sowie zwischen Schwedenplatz und Hütteldorf. Längere Bauarbeiten gibt es in der Wiedner Haupt- und der Universitätsstraße.

In den Osterferien wird die Wiener U-Bahnlinie U4 von 23. März bis inklusive 1. April geteilt geführt. Der Betrieb ist zwischen Heiligenstadt und Schottenring sowie Schwedenplatz und Hütteldorf möglich: Fahrgäste können für die Strecke zwischen Schottenring und Schwedenplatz, wo neue Weichen installiert werden, ersatzweise auf die Linie 1 ausweichen. Auch die Linie 71 - und nachts die Linie U2Z - werden bis Schwedenplatz verlängert, teilten die Wiener Linien am Dienstag mit.

Die U4 ist laut den Angaben die älteste U-Bahn-Linie der Stadt, Teile ihrer Infrastruktur sind über 100 Jahre alt. Seit 2014 wird die grüne Linie umfangreich saniert.

Längere Arbeiten in Wiedner Hauptstraße

Eine weitere Erneuerung der Infrastruktur ist ab April in der Wiedner Hauptstraße vom Resselpark bis zur Phorusgasse geplant, wo 2546 Meter Gleise getauscht werden. Die Wiener Linien versetzen hierbei die Lage der Gleise, wodurch der gesamte Straßenraum umgestaltet werden könne. Die Bauarbeiten starten am 2. April und dauern bis November 2024. Während der Arbeiten können die Linien 1, 62 und die Badner Bahn nicht zwischen Karlsplatz und Kliebergasse fahren.

Die Buslinie 59A wird als Ersatz in einem dichteren Intervall und mit größeren Gelenkbussen unterwegs sein. Die Linie 1 wird über Südtiroler Platz - Hauptbahnhof und Prinz-Eugen-Straße fahren. Die Badner Bahn wird über Südtiroler Platz - Hauptbahnhof bis Quartier Belvedere und die Linie 62 ab bzw. bis Meidling Bahnhof/Dörfelstraße geführt.

Baustelle Universitätsstraße

Auch die Gleise in der Universitätsstraße bekommen eine neue Position. Die Arbeiten dauern von 16. April bis 2. September. Die Straßenbahnlinie 43 wird deshalb in der Zeit kurzgeführt und fährt nur mehr zwischen Neuwaldegg und Zimmermannplatz. Der 44er wird eingestellt. Als Ersatz fährt zwischen Maroltingergasse und Lange Gasse die Linie 33. Diese ist dann wiederum aufgrund der geänderten Streckenführung nicht zwischen Lange Gasse und Josefstädter Straße unterwegs. Die Lienien 5 und 42 werden in dichteren Intervallen fahren.

Durch die Neugestaltung sollen die Fahrgäste direkt von der künftigen U5 Station Frankhplatz auf die Straßenbahn umsteigen können, ohne die Straße überqueren zu müssen. (APA/red.)