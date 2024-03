Laut Bundesheerkommission wechseln Soldaten vermehrt in Privatwirtschaft und andere Bereiche des öffentlichen Dienstes.

Österreichs Militär macht zunehmend der Personalmangel zu schaffen: Soldaten wechseln in die Privatwirtschaft oder in andere Ministerien, die Miliz kann ihren Bedarf bei Weitem nicht abdecken. Das konstatiert die parlamentarische Bundesheerkommission in ihrem Prüfbericht für das Jahr 2023. Er wurde am Dienstag im Parlament in Wien vorgestellt.