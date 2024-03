Auinger über Babler: „Die 32-Stunden-Woche war sicher nicht gescheit“

Gegen etwas zu sein ist kein Programm. Man muss sagen, für was man steht. Mein Gegenkandidat war bisher einfacher Gemeinderat. Für ihn ist der Sprung in die Stadtregierung schon sehr groß. Man kann in der Opposition viel versprechen, die Umsetzung in der Regierung ist eine andere Sache. Als Bürgermeister geht es viel um das Austarieren von Interessen. Mit mir wird es sicher keine Koalition mit der KPÖ geben, für die großen Projekte braucht es breite Mehrheiten mit allen Parteien.