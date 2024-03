Gegenüber 2022 ist die Zahl der Meldungen zurückgegangen. Das heiße aber nicht, dass auch die Zahl der rassistischen Vorfälle zurückgegangen sei, so der Verein Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit.

1302 Fälle von Rassismus sind im vergangenen Jahr dem Verein Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit (Zara) gemeldet worden. Im Jahr davor waren es rund 1480. „Das wirkt, als wären die Fälle zurückgegangen“, sagt Rita Isiba, Geschäftsführerin Zara, bei der Präsentation des aktuellen Rassismus-Reports. Aber das Dunkelfeld sei sehr viel größer.

„Es wird nicht so viel gemeldet, wenn die Zara-Beratungsstelle acht Wochen schließen muss, um die vorliegenden Meldungen zu bearbeiten“, sagt Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der Zara-Beratungsstellen, zu dem Rückgang der Meldungen. Der Bedarf an intensiver Betreuung übersteige jedenfalls die Kapazitäten des Vereins. Isiba plädierte deshalb dafür, die Ressourcen für den Verein aufzustocken.

„Ungehemmter im Netz“

Der Großteil der Meldungen (58 Prozent) betrifft rassistische Vorfälle im Internet. Man nehme den Online-Enthemmungseffekt sehr stark wahr. „DIe Menschen sind ungehemmter im Netz, sie nehmen es immer noch als straffreien Raum wahr. Das ist es aber nicht“, sagt Azizi-Hacker. Das Beispiel einer Frau, die nach einem Tinder-Date bedroht und rassistisch beschimpft wird, zeige, dass Online-Rassismus ganz schnell auch in der analogen Welt weitergehen kann.

Knapp 16 Prozent der gemeldeten Fälle waren im öffentlichen Raum. Sie reichen von rassistischen Beschmierungen, Beleidigungen bis hin zu Körperverletzung. Elf Prozent der Meldungen betreffen den Bereich Güter und Dienstleistungen (Handel, Gastronomie, Wohnen, etc.), 8,4 Prozent staatliche Behörden und Institutionen (z. B. Ämter, Schulen) und 1,6 Prozent Politik und Medien. Großteils sind es Zeugen, die rassistische Vorfälle gemeldet haben. 22 Prozent stammen von den Betroffenen selbst.

Über 1700 Beratungen

Einen eigenen Bereich gibt es auch für Meldungen für rassistische Vorfälle in Zusammenhang mit der Polizei. 58 zählte der Verein im Vorjahr. Das sind 4,5 Prozent der gemeldeten Fälle. Die neu eingerichtete Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Polizeigewalt sei deshalb ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt Azizi-Hacker. Bedenken habe man aber bezüglich der Unabhängigkeit der Stelle.

Der Bericht zeige, „wie tief verwurzelt Rassismus in vielen Lebensbereichen in Österreich noch ist“, meint Isiba. Insbesondere in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und im Kontakt mit der Polizei gäbe es noch Aufholbedarf. Mehr als 1708 persönliche Beratungen hat Zara im Vorjahr durchgeführt. In mehr als 700 Fällen wurden rechtliche Maßnahmen gesetzt.

Besonders kritisiert wurden bei der Präsentation am Mittwoch die Deutschförderklassen. Problem seien nicht die Klassen an sich, sondern das System, das dahinter implementiert wurde, sagt Lehrer Ali Dönmez. Die Schülerinnen und Schüler würden dadurch segregiert werden. Auch sei der Test, den die Kinder zur Einstufung machen müssen, nicht geeignet. Er basiere auf veralteten Methoden und messe der Grammatik einen zu hohen Stellenwert bei, kritisiert Dönmez. (schev)