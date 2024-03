Israel will 90 Bewaffnete im Al Shifa-Spital getötet haben

Vertriebene Palästinenser fliehen aus der Umgebung des Al Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt in das Nuseirat-Flüchtlingslager.

Seit Wochenbeginn führt die israelische Armee eine Militäroperation auf dem Krankenhaus-Gelände durch. Kämpfer der Hamas sollen sich dort erneut verschanzt haben.

Das israelische Militär will laut eigenen Angaben im Al Shifa-Spital in Gaza-Stadt 90 bewaffnete Kämpfer getötet und 160 Kämpfer verhaftet haben. Das berichtete die Armee am Mittwoch. Das Al Shifa-Krankenhaus war das größte Spital im Gazastreifen und hat seit Kriegsbeginn Vertriebene beherbergt. „Während des vergangenen Tages haben unsere Truppen auf dem Gebiet des Krankenhauses Terroristen vernichtet und Waffen gefunden, und dabei Schaden an Zivilisten, Patienten, medizinischen Teams und medizinischer Ausrüstung vermieden“, hieß es in einer Erklärung des Militärs.

Israels Durchsuchung des Spitals begann am Montagmorgen. Spezialkräfte, Infanterie und Panzer stürmten das Areal, da sich auf dem Gelände laut Geheimdienstberichten erneut bewaffnete Kämpfer aufgehalten hatten.

Kontrollzentrum der Hamas

Israel war im vergangenen November für die Operation auf dem Spitals-Gelände kritisiert worden. Die Armee hatte eigenen Angaben zufolge ein Tunnelsystem und eine Art Hamas-Zentrale gefunden. Die Hamas bestreitet dies.

Laut dem Gesundheitsministerium der Hamas-geführten Regierung in Gaza wurden seit Beginn des Gaza-Krieges knapp 32.000 Palästinenser getötet und mehr als 74.000 verletzt. 104 Palästinenser seien in den vergangenen 24 Stunden getötet und 162 Menschen verletzt worden, hieß es weiters.

