Disney+ dreht Serie in Wien – über Wiener Kongress

In Österreich und Ungarn stehen unter anderem Heike Makatsch, Fritz Karl und Erwin Steinhauer vor der Kamera. Hier entsteht „Vienna Game“, eine Serie über das politische Großereignis der Jahre 1814/15.

In den Jahren 1814/15 wurde in Wien über die neue Ordnung des Kontinents verhandelt. Nach der Niederlage Napoleons galt es, unter der Leitung des österreichischen Außenministers Fürst Klemens von Metternich zahlreiche Grenzen neu festzusetzen. Dieses politische Großereignis ist nun Stoff für eine neue Serie, die Disney + seit 20. Februar in Österreich und Ungarn gedreht wird. „Vienna Game“ lautet der Arbeitstitel. Im Sechsteiler soll es um „ein politisches Spiel um Glück, Geld, Liebe und Macht vor der spektakulären Kulisse Wiens“ gehen, so der Unterhaltungskonzern.

Das Drehbuch stammt von Stefan Brunner („Freud“), Regie führt der Finne Hannu Salonen („Ostfriesenangst“), die Produktion verantwortet die Satel Film. Zum Cast gehören unter anderen Daniel Donskoy, Alexander Scheer, Fritz Karl und Erwin Steinhauer sowie Roxane Duran und Heike Makatsch. (APA/Red.)