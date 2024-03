Afternoon Tea mit Harfenmusik im Hotel Imperial

Das Hotel Imperial lädt ab 30. März wieder zum Afternoon Tea. Begleitet werden die Nachmittage von der Musik der Harfinistin Ivana Biliško.

Der Afternoon Tea ist mittlerweile Tradition im Wiener Hotel Imperial. Vom 30. März bis 27. April (jeweils zwischen 14:30 Uhr und 17 Uhr) lädt die Imperial Bar (unter dem prachtvollen Kronleuchter) jeden Samstagnachmittag zu einer Auswahl an Scones mit Clotted Cream, Marmeladen, Sandwiches, Desserts und natürlich Tees – darunter auch die exklusiv für das Hotel Imperial kreierte „Imperial Blend“ – eine aromatische Mischung aus Schwarz- und Grüntee mit Bergamotte sowie Rosenblüten. Serviert wird selbstverständlich auch Champagner. Ein Scone ist im Übrigen ein von den britischen Inseln stammendes Gebäck, das traditionell zur Tea Time serviert wird.

Der Preis beträgt 65 Euro mit einem Glas Laurent-Perrier Champagner und einem Heißgetränk nach Wahl oder 55 Euro ohne Champagner-Begleitung. Reservierungen unter: 01/50110-6339 oder per E-Mail an ImperialBarWien@luxurycollection.com.

Musikalische Begleitung durch Ivana Biliško

Musikalisch begleitet wird der Afternoon Tea von Harfinistin Ivana Biliško. „Das Imperial ist bekannt für regelmäßige Konzerte mit Künstlern aus verschiedenen Musikrichtungen wie beispielsweise Jazz und Klassik und kann auf ein interessiertes, kundiges Publikum zählen“, sagt Bilisko im Gespräch mit der „Presse“. „Daher genieße ich es, dort in kleinem Rahmen zu spielen und das Feedback der Gäste direkt mitzubekommen. Es ist eine angenehme, beinahe familiäre Atmosphäre, nach meinem Auftritt werde ich oft angesprochen, und es entwickeln sich spannende Unterhaltungen. Das ist eine ganz neue Erfahrung.“

Denn eigentlich ist sie es gewöhnt, mit großen Orchestern vor Tausenden Menschen aufzutreten. Bereits während ihrer Ausbildung in Kroatien nahm sie an zahlreichen Wettbewerben teil (die sie meist gewann) und war auch in ihrer Zeit in Graz Mitglied verschiedener Kammermusik-Ensembles mit Dutzenden Konzerten in Kroatien und Slowenien. „In Kroatien habe ich in so gut wie allen professionellen Orchestern gespielt“, erzählt sie. „Am längsten im Orchester der National Oper in Zagreb, mit der wir immer wieder auf Tour gegangen sind.“ Harfe zu spielen habe für sie schon immer einen, wie sie sagt, „schwer erklärbaren therapeutischen Charakter“ gehabt. „Wahrscheinlich wegen der sanften Klangfarbe und der Komplexität des Instrumentes, die etwas Tröstendes vermitteln.“

Hier ein ausführliches Porträt von Ivana Biliško. (red.)