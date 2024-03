Justizministerium: Fritz Zeder folgt Pilnacek als Sektionschef

Der Leiter der für strafrechtliche Nebengesetze zuständigen Legislativabteilung, Fritz Zeder, tritt die Stelle am 1. April an.

Der Leiter der für strafrechtliche Nebengesetze zuständigen Legislativabteilung, Fritz Zeder, wird neuer Sektionschef für Strafrecht im Justizministerium. Er folgt damit auf den im Vorjahr verstorbenen und zuletzt suspendierten langjährigen Sektionschef Christian Pilnacek. Dies geht aus einer Veröffentlichungsnachricht des Ministeriums hervor. Zeder, Leitender Staatsanwalt und Honorarprofessor für Strafrecht an der Uni Wien, tritt die vakante Stelle am 1. April an.

Die Sektion wurde zuletzt interimistisch von Christian Manquet geleitet, der Ende Jänner in Pension gegangen ist. Ihr gehört auch die bisher von Zeder geleitete Abteilung an. (APA)