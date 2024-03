Auto krachte in Polizeiwagen, der auf Verfolgungsjagd war

Die Polizei verfolgte einen Pkw und fuhr bei Rotlicht in die Kreuzung. Eine 27-Jährige bemerkte das Polizeiauto offenbar nicht und fuhr bei Grünlicht ebenfalls hinein. In Folge krachte sie gegen das Auto eines 29-Jährigen. Es gab vier Verletzte.

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Brigittenau, an dem ein Polizeieinsatzfahrzeug und zwei Pkw beteiligt waren, sind am Mittwoch vier Personen leicht verletzt worden. Bei dem Unfall an der Kreuzung Jägerstraße-Pappenheimgasse, zu dem es im Zuge einer Verfolgung gekommen war, entstand zudem hoher Sachschaden, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag.

Gegen 19.00 Uhr querte das Polizeifahrzeug demnach die Kreuzung einsatzmäßig bei Rotlicht, um einen Pkw zu verfolgen, der sich zuvor der Anhaltung entzogen hatte. Das Kfz kollidierte dort mit dem Pkw einer 27-Jährigen, die bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren war und durch den Aufprall in weiterer Folge mit dem Pkw eines 29-jährigen Mannes, dann kippte des Polizeifahrzeug zur Seite.

Bei dem Unfall wurden der Lenker des Polizeifahrzeuges, seine beiden Kolleginnen und die 27-jährige Frau leicht verletzt und von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. An den beteiligten Pkw entstand schwerer Sachschaden. (APA)