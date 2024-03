Russland und China schließen Pakt mit Houthi-Milizen im Roten Meer

Das wollen Russen und Chinesen vermeiden: Der Bug des sinkenden Frachters „Rubymar“ im Roten Meer, 7. März, nach einem Raketentreffer der Houthis rund zwei Wochen zuvor. Das Schiff war mit Dünger beladen, fuhr unter der Flagge von Belize und hatte von Betreiberseite her Beziehung mit Großbritannien und dem Libanon.

Das wollen Russen und Chinesen vermeiden: Der Bug des sinkenden Frachters „Rubymar“ im Roten Meer, 7. März, nach einem Raketentreffer der Houthis rund zwei Wochen zuvor. Das Schiff war mit Dünger beladen, fuhr unter der Flagge von Belize und hatte von Betreiberseite her Beziehung mit Großbritannien und dem Libanon. KHALED ZIAD

Russische und chinesische Schiffe werden von den Houthi angeblich verschont, die seit Monaten aus Solidarität mit den Palästinensern bzw. der Hamas im Krieg mit Israel fremde Schiffe angreifen. Über die Gegenleistung dafür ist nichts bekannt.

Sanaa/Moskau/Peking. China und Russland haben Medienberichten zufolge eine Art Nichtangriffspakt mit den Houthi-Rebellen im Jemen geschlossen. Laut der Agentur Bloomberg, die sich auf informierte Quellen beruft, werden die schiitischen Houthi fortan russische und chinesische Schiffe, die durchs Rote Meer fahren, verschonen. Das dürfte auch für Schiffe anderer Länder gehen, deren Ladung besonderen Bezug zu China oder Russland hat. Worin die Gegenleistung besteht, ist unklar.

Die Houthi, eine der wichtigsten Parteien im seit 2014 tobenden Bürgerkrieg im verarmten Jemen am Südrand der Arabischen Halbinsel, haben im November mit Angriffen auf vorbeifahrende Schiffe begonnen. Sie setzen Marschflugkörper, Drohnen, Anti-Schiff-Raketen und Schnellboote ein, es gab auch Aktionen mit Hubschraubern. Mindestens 15 Frachter bzw. Tanker wurden seither beschädigt (zumeist unerheblich), ein Schiff an die Küste entführt und eines versenkt, viele andere entkamen unbeschadet.

Fliegende Bombe der Houthi über dem Roten Meer. Das Bild wurde von einem französischen Marinehubschrauber aufgenommen, vermutlich in der Nacht per Infrarotkamera. APA / AFP / Handout

Die Houthi, die den Großteil des westlichen Jemens beherrschen, handeln ihrer Darstellung nach aus Solidarität mit den Palästinensern und greifen angeblich nur Schiffe an, die in Verbindung mit Israel stehen, etwa über die Betreiber oder Fracht mit Ziel oder Ursprung Israel. Die Angriffe würden andauern, bis Israel seine Belagerung und die Angriffe auf die Palästinenser im Gazastreifen einstelle; das wiederum war Folge des blutrünstigen Angriffs der Hamas aus Gaza heraus auf Israel am 7. Oktober.

Wichtiger Seeweg gestört

Die Houthi sind überraschend gut und schwer bewaffnet und gehören der vom Iran geführten „Achse des Widerstandes“ an. Das Rote Meer ist aufgrund der Verbindung zum Mittelmeer via Suezkanal einer der wichtigsten Schifffahrtswege weltweit. Wegen der Angriffe meiden die meisten großen Reedereien inzwischen das Rote Meer, Schiffe müssen auf ihrem Weg von Asien nach Europa oder Amerika einen Tausende Kilometer langen Umweg um Afrika machen, der je nach Ziel etwa zehn Tage bis drei Wochen länger dauert als über die Suez-Route.

Start einer Sea-Viper-Abfangrakete gegen ein Geschoss der Houthi, fotografiert von der Brücke des britischen Zerstörers HMS Diamond. Reuters / Uk Ministry Of Defence

Zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer haben die USA und Großbritannien als Führungsländer die Initiative „Operation Prosperity Guardian“ (etwa: „Beschützer des Wohlstands“ ins Leben gerufen, an der sich mehrere Länder beteiligen. Außerdem wurden und werden Luftangriffe gegen die Houthi geflogen.

Die EU einigte sich im Februar auf den EU-Einsatz „Aspides“. Aktuell sind neben US- und britischen Kriegsschiffen etwa solche aus Frankreich, Italien, Deutschland, Dänemark und Indien im Roten und Arabischen Meer. Österreich beteiligt sich mit zwei Offizieren daran. Die Rotmeeranrainer Ägypten und Saudiarabien, wiewohl im Besitz erheblicher Seestreitkräfte, halten sich nach außen hin allerdings zurück. Ägypten entgehen dadurch allerdings Einnahmen aus den Passagebühren für den Suezkanal. (Reuters, wg)