Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel erklärte auf einer Veranstaltung, wo der missliche Zustand des Kontinents herkommt.

Der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel sieht nicht so sehr die deutsche Wirtschaft als Sorgenkind an, sondern

der gesamte Kontinent leide unter Strukturproblemen wie überbordender Bürokratie und hohen Steuern.

„Es wird immer vom kranken Mann Deutschland gesprochen“, sagte Nagel am Mittwochabend bei einer Veranstaltung in

Saarbrücken. „Ich habe eher die Sorge, dass Europa zum kranken Mann werden wird, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht endlich

anpacken.“

Deutschland steckt nach Ansicht der meisten Volkswirte in der ersten Rezession seit der Pandemie, und die folgende Erholung dürfte nur bescheiden ausfallen. Die Malaise ist größtenteils auf die Unterbrechung der russischen Energieversorgung, die schwache Exportnachfrage Asiens und die Probleme der deutschen Autohersteller bei der Anpassung an den grünen Wandel zurückzuführen.

Nagels französischer Amtskollege Francois Villeroy de Galhau warnte auf derselben Veranstaltung, dass Europa mit sinkenden

Geburtenraten auch vor demografischen Herausforderungen steht. (Bloomberg)