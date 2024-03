Die ursprünglich gegen Diabetes entwickelten Präparate zum Abnehmen boomen. Die Aktie von Novo Nordisk etwa hat sich in drei Jahren vervierfacht, womit der dänische Konzern zum wertvollsten Unternehmen Europas geworden ist. Welche anderen Firmen weltweit spielen bei diesem Megatrend noch mit – und bieten Anlegern Möglichkeiten zum Geldverdienen?

Der Sommer ist zwar noch weit, aber die ersten Sonnenstrahlen wecken Frühlingsgefühle, und damit erinnern sich viele Menschen an ihre guten Vorsätze, etwas für die Figur zu tun. Also weniger essen und mehr Bewegung? Möchte man meinen. Aber dieser Strategie folgen offenbar immer weniger Menschen, sie greifen lieber zu Abnehm-Spritzen und -Medikamenten, die einen Gewichtsverlust ganz ohne Diät und Einschränkung versprechen. Der Hype um die Wundermittel, der in den USA begonnen hat und von Prominenten wie Elon Musk, Kim Kardashian und Oprah Winfrey befeuert wird, hat in der Pharmaindustrie eine wahre Goldgräberstimmung ausgelöst – und einige Unternehmen und deren Aktionäre schon reich gemacht.

Im Mittelpunkt des Booms steht das dänische Unternehmen Novo Nordisk, dem die Diabetes- und Abnehmspritzen Ozempic bzw. Wegovy förmlich aus der Hand gerissen werden. Der Wert der Aktie hat sich binnen dreier Jahre vervierfacht, womit Novo Nordisk das wertvollste börsennotierte Unternehmen Europas geworden ist.

Welche anderen Unternehmen können da noch mithalten?