41-Jähriger sticht im Burgenland auf Ex-Frau ein

Die Frau wurde schwer am Hals verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Täter konnte flüchten.

Ein 41-Jähriger soll am Donnerstagabend in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mehrmals auf seine Ex-Frau eingestochen haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Hals. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen und dürfte mittlerweile außer Lebensgefahr sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann flüchtete. Eine Fahndung verlief vorerst negativ.

Der ungarische Staatsbürger hinterließ laut Polizei einen Abschiedsbrief. An der Suche nach ihm waren am Donnerstag das Landeskriminalamt Burgenland, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Drohnen, ein Polizeihund und mehrere Streifen beteiligt. Am Freitag wurden die Fahndungsmaßnahmen fortgesetzt. Ermittelt wird wegen versuchten Mordes. (APA)