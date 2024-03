Macht an den Märkten hat ein Gesicht: US-Notenbankchef Jerome Powell.

Macht an den Märkten hat ein Gesicht: US-Notenbankchef Jerome Powell. Imago / Sipa Usa

Die Fortsetzung der Aktienrallye liegt aktuell auch daran, dass die Anleger der mächtigen US-Notenbank Fed wieder glauben. Warum sie das tun – und warum sie ganz generell auf eine wichtigen Index schauen sollten, der ihnen nicht so bekannt ist.

Vergangene Woche passierte an den Aktienmärkten etwas, das es zuletzt vor knapp zweieinhalb Jahren gab. Die wichtigsten US-Indizes S&P 500, Nasdaq und Dow Jones beendeten den Handelstag am Mittwoch allesamt mit einem neuen Rekordhoch. Die Partystimmung an den Börsen scheint keine Grenzen zu kennen, die allerkleinsten Rücksetzer werden sofort zum Kauf genutzt, und mit dem Überschreiten der Marke von 5200 Punkten hat der S&P 500 bereits jetzt die meisten Prognosen für das Jahr 2024 übertroffen.

Eine wichtige Rolle dabei spielt die Annäherung zwischen der Notenbank Fed und den Anlegern. Nach dem Treffen der US-Zentralbank vorige Woche bestätigte Fed-Chef Jerome Powell die Aussicht auf drei Zinssenkungen im heurigen Jahr. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Investoren Powell nun glauben.