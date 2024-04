Gamechanger (nicht nur) in der Krebstherapie

Janssen bietet in Österreich personalisierte Therapien unter anderem für Lungenkrebs und Multiples Myelom – und forscht weiter an Innovationen.

Die onkologische Forschung bei Janssen verfolgt das Ziel, Krebs frühzeitig zu erkennen, individuell zu behandeln und eines Tages zu heilen. Hier kommt Präzisionsmedizin ins Spiel: Sie ist ein individueller Ansatz, der diagnostische Tests, Bildgebung und Gesundheitsinformationen von Patienten nutzt, um Krankheiten vorzubeugen oder zu behandeln – im Gegensatz zum traditionellen „One-Fits-All“-Ansatz. (1) „Es ist Teil unserer Vision und unseres Ziels, für einen breiteren Zugang zu therapeutischen Innovationen einzutreten, die enorme Vorteile für Patienten, unser Gesundheitssystem und die Gesellschaft bieten. Daher arbeiten wir eng mit allen Interessengruppen zusammen, um den Zugang zu Präzisionsmedizin und -diagnostik für Patienten in Österreich weiter zu verbessern“, betont Ramez Mohsen-Fawzi, Managing Director Janssen Austria.

Bessere Ergebnisse

„Ohne den Einsatz von Präzisionsmedizin erhalten Krebspatienten nicht immer die auf das molekulare Profil ihres Tumors abgestimmte Behandlung“, erklärt Christian Gruber-Ghielmetti, Medical Affairs Director Janssen Austria (2,3). Präzisionsmedizin trägt im Gegensatz zu Trial-and-Error-Ansätzen dazu bei, dass jeder Patient die am besten geeignete Therapie zum richtigen Zeitpunkt erhält (2,3). Zudem hilft sie, frühzeitige Entscheidungen über die Behandlungsreihenfolge treffen zu können (4) und unerwünschte Nebenwirkungen zu verringern (3). „Außerdem bringt Präzisionsmedizin ein besseres Verständnis jener Faktoren, die bei den Patienten für das Tumorwachstum verantwortlich sind – was wiederum zu besseren Behandlungsergebnissen führt“, ergänzt Gruber-Ghielmetti. (3,5,6)

Innovative Krebs-Therapien

Derzeit sind in den Bereichen Lungenkrebs, Multiples Myelom und Leukämie in Österreich innovative Therapien von Janssen aus dem Bereich Präzisionsmedizin zugelassen. Aktuell laufen globale klinische Studien bei Blasenkrebs, Prostatakrebs und außerhalb der Onkologie auch bei erblichen Augenerkrankungen. Janssen Austria arbeitet in Partnerschaft mit dem „Precision Cancer Consortium“ daran, Hindernisse für den Zugang von Patienten zu umfassenden genomischen Tests, einschließlich der Sequenzierung der nächsten Generation, zu beseitigen und das Bewusstsein für den Nutzen genomischer Tests bei Akteuren im Gesundheitswesen zu erhöhen. „Um Krebs eines Tages heilen und die Potenziale der Präzisionsmedizin bestmöglich nutzen zu können, braucht es einerseits intensive Forschung und andererseits auch gute Rahmenbedingungen: Der Zugang zu und die Integration von Biomarker-Tests in der Diagnostik müssen gegeben sein und diese Daten müssen für die Auswahl der geeigneten, individualisierten Therapie auch angewendet werden. Dafür setzen wir uns ein“, schließt Mohsen-Fawzi.

