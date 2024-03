„Oaschwarme Veilchen“: Wo sind da „Witz und Charme“?

Im Bild: Rapid-Spieler jubeln am Sonntag, 25. Februar 2024, nach einer Admiral Bundesliga-Begegnung zwischen SK Rapid und FK Austria Wien in Wien.

Robert Pfallers Argumentation in einem „Presse“-Gastkommentar sehen Fußballverbände weltweit, nicht nur der ÖFB, wohl anders. Sie kämpfen gegen homophobe, rassistische Choräle.

Am selben Tag, da im Gratisblatt „Heute“ die Rapid-Ikone August Starek mit einem bemerkenswert scharfen Kommentar das Verhalten einiger Fans seines Lieblingsvereins verurteilt („Das sind Wahnsinnige, die machen alles kaputt … die Rapid-Bosse haben Angst vor ihnen“) und damit auch die Kündigung seines Abos in der Allianz-Arena begründet, versucht der Linzer Philosoph ­Robert Pfaller in der „Presse“ deren Verhalten zu „verstehen“. Vor allem deren homophobe Triumphchöre gegen die „oaschwarmen Veilchen“ nach dem ersten heimischen Sieg der Grünen gegen die Violetten nach mehreren Jahren.

Pfaller mag es weniger sportlich oder psychologisch, mehr historisch und literarisch: „Die Wortfindung der Rapidler könnte glatt von Johann Nestroy stammen oder auch vom Marquis de Sade. Dies macht ihren wohl selbst für die geschmähten Gegner spürbaren, einnehmenden Witz und Charme aus.“ „Zum Reiz der Hütteldorfer Formulierung trägt nicht zuletzt auch ihr Rhythmus bei … So heißt Achill bei Homer immer ,der schnellfüßige‘, auch dann, wenn der Held gerade traurig in seinem Zelt sitzt … Man denkt nicht mehr ans Laufen, weil die Worte schon ganz mit dem Namen Achills zusammengewachsen zu sein scheinen.“

Nächster Legitimationsversuch: Die Triumphformel der Rapidler könne auch einer bestimmten freudigen Empfindung momentaner Überlegenheit über den Stadtrivalen Ausdruck geben, „ohne dass dies mit einem Vorurteil über männliche Homosexualität zu tun hätte“, oder eine Anspielung an den sogenannten „Veilchenschwank“ des Minnesängers Neidhart von Reuental sein, der das erste Veilchen des Jahres entdeckt: „Er bedeckt es mit seinem Hut, um es der Herzogin von Österreich zum eigenhändigen Pflücken zu überlassen. Einige Bauern aber, die dem Ritter einen Streich spielen, pflügen das Veilchen und platzieren an dessen Stelle einen Kothaufen unter dem Hut.“ Zusammenfassung, so der Philosoph: Die Formulierung „oaschwarmes Veilchen“ sei ein „Wiener Charme-Beitrag“, ein „lokales Stück Poesie“.

Das sehen wohl Fußballverbände der ganzen Welt anders, nicht nur der österreichische ÖFB. Sie kämpfen weltweit gegen homophobe und rassistische Choräle in den „Anstalten für Affektabfuhr“. Und weltweit mehren sich die Fälle von Gegenwehr empörter Spieler, die sich solche natürlich beleidigend gemeinte Sprechchöre nicht gefallen lassen wollen und die offenbar nichts von der „Ilias“, Neidhart von Reuental oder Robert Pfaller gelesen haben.

Ja, ich bin Austria-Fan

P.S.: Ich bin seit Kindheitszeit Anhänger der violetten Wiener Austria. Habe aber Rapid als grünen Stadtrivalen und als unersetzlichen Bestandteil der österreichischen „Fußballkultur“ respektiert. Ich weiß, dass auch Anhänger meines Vereins (nicht aber wichtige Funktionäre wie im jüngsten Fall etwa der sonst so sympathische Rapidler Steffen Hofmann) Sprechchöre anstimmen, für die ich mich oft geniere.

Und ich finde es toll, dass das Buch „Über das Leben“, das derzeit die Bestsellerlisten stürmt, von „meinem“ Idol Herbert ­Prohaska und dem grünen Sympathler Hans Krankl gemeinsam verfasst wurde. So kann ich mich mit (relativ) reinem Gewissen der ersten Reaktion meines Vereins auf den Derby-Eklat anschließen: „Froh, beim richtigen Verein zu sein“. Noch dazu, wo selbst Gustl Starek meint, die Austria sehe er eine Spur besser als Rapid, sie „spielt einen gepflegteren Fußball“. Bleibt nur zu hoffen, dass Starek nicht demnächst in Hütteldorf auf „Fahndungsplakaten“ prangt, wie die ÖFB-Richter, die die Sanktionen gegen Rapid ausgesprochen haben.

Dr. Peter Pelinka war Chefredakteur von „AZ“, „News“ und „Format“ und ist heute Gesellschafter der Medientrainingsform Intomedia.

