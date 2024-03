In Deutschland wird das Kiffen leichter

Historische Wende in der deutschen Drogenpolitik: Der Bundesrat stimmte am Freitag dem Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis zu. Die Grenzmengen werden ab 1. April stark erhöht, der Anbau erleichtert. Viele Restriktionen bleiben, etwa die Beschränkung auf Volljährigkeit und Eigenkonsum

Berlin. Nach jahrzehntelangen Diskussionen und viel aufgestiegenem Rauch ist in Deutschland der Weg für die teilweise Legalisierung von Cannabis (Haschisch, Marihuana) frei. Der Bundesrat (de facto die Länderkammer des Parlaments, aber organisatorisch eigenständig) ließ heute, Freitag, ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren, mit dem schon ab 1. April Besitz und Anbau der zugrundeliegenden Cannabis-Pflanze sowie Besitz ihrer Produkte für Volljährige erlaubt sind. Allerdings mit Vorgaben, etwa jener, dass es nur um Mengen für den Eigenbedarf geht.

Trotz vieler Kritikpunkte hatte es keine Mehrheit im Bundesrat gegeben, das Gesetz noch in den Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag zu schicken und so vorerst auszubremsen. Um das abzuwenden, hatte die Regierung zuletzt zugesichert, einige Regelungen nachträglich zu ändern. Die Zäsur in der je nach deutschem Bundesland durchaus unterschiedlich streng gehandhabten Politik in Bezug auf insbesondere „weiche Drogen“ wie Haschisch kann damit am Ostermontag in Kraft treten, nachdem es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet haben wird.

25 bis 50 Gramm erlaubt

Legal sein soll für Erwachsene ab 18 Jahren grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum, was erfahrungsgemäß gar nicht so wenig ist. In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen erlaubt sein, dazu bis zu 50 Gramm Cannabis zum dortigen Konsum bzw. Eigenkonsum. Kiffen im öffentlichen Raum soll allerdings vielfach verboten sein — etwa in Schulen, Sportstätten und in Sichtweite davon, konkret in 100 Metern Luftlinie um das jeweilige Objekt oder dessen Eingang.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach, selbst ein Mediziner, weist hier auf gewisse psychische Risken des Haschischkonsums hin, die in der Tat gern unterschätzt werden. Imago / Imago

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warb vor der Abstimmung für das Gesetz, dass es eine Chance biete, durch Entkriminalisierung kleinerer Mengen und bessere Aufklärung besonders die junge Generation vor Konsum und Schwarzmarkt zu schützen. Vertreter mehrerer Bundesländer warnten dagegen vor der Legalisierung. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) etwa nannte das Gesetz einen „Irrweg“. Es stelle die Länder auch vor einen massiven zusätzlichen Verwaltungs- und Vollzugsaufwand.

Bayern warnt vor „Irrweg“

Bayern war bisher einer der strengsten Opponenten von Cannabis, man bekam dort schon wegen einiger weniger Gramm Probleme mit der Polizei; als tolerierte Menge galten zwar bis zu sechs Gramm, doch gab es schon mit weniger oder mit nur einer einzelnen „Tüte“ Wickel etwa auf Konzerten. Die besagten sechs Gramm galten zwar auch in vielen weiteren Bundesländern, doch war die Polizei dort meist cooler als in Bayern und sah unter Umständen auch über geringfügige Grenzüberschreitungen hinweg. Nur in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen gab es laut deutschen Medienberichten traditionell höhere Toleranzgrenzen.

Diese Kulanzgrenzen waren indes nicht absolut, sondern ermöglichten es nur, bis zu dieser Menge von einer strafrechtlichen Verfolgung abzusehen. Gab es aber etwa Hinweise, dass mit der Toleranzmenge gedealt werden sollte, wenn weitere Drogen und/oder Gewalt im Spiel waren, wenn der Aufgegriffene ein Wiederholungstäter war oder das öffentliche Interesse im konkreten Fall gegen den Drogenbesitz sprach (etwa bei Lehrern im Schuldienst), so konnte die Anzeige vom Gericht sehr wohl weiter verfolgt und in einem Strafurteil münden, die Richter hatten hier einen Ermessenspielraum.

Spaltung in Sachsen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte, bei dem Gesetz könne es nicht um Parteipolitik gehen. Diese Frage sei so zentral und persönlich, „dass für mich klar war, ich werde einer Legalisierung unter keinen Umständen zustimmen, auch wenn das Ärger in meiner sächsischen Koalition gibt.“ Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) äußerte sich gegen eine Anrufung des Vermittlungsausschusses. Bei der Abstimmung votierte Sachsen dann uneinheitlich, die Stimme wurde daher als ungültig erklärt.

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) war gegen die Liberalisierung. Imago / Dts Nachrichtenagentur

In dem ostdeutschen Land mit seinen etwa vier Millionen Einwohnern gab es zwar laut einem Bericht des Bayrischen Rundfunks von 2017 über die Jahrzehnte hinweg am wenigsten Anzeigen wegen Hasch-Besitzes (im kleinen Bremen in Norddeutschland hingegen am meisten), allerdings stellten die sächsischen Richter Verfahren wegen geringfügiger Mengen am seltensten ein, noch seltener als in Bayern, wo dies in weniger als 15 Prozent der Fälle (laut Daten von 2017 sogar nur elf Prozent) geschah.

Erlaubt werden mit dem neuen Bundesgesetz auch nicht-kommerzielle „Anbauvereinigungen“ für Volljährige, in denen bis zu 500 Mitglieder mit Wohnsitz im Inland Cannabis gemeinschaftlich anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben, pro Monat höchstens 50 Gramm je Mitglied.

Wenzel Cerveny, Vorsitzender des Cannabis-Anbauvereins Aschheim bei München, mit einigen seiner Marihuanapflanzen. Dieser Klub könnte im April der erste zugelassene deutsche Anbau-Verein werden. Imago / Wolfgang Maria Weber

Spätestens 18 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes soll eine erste Bewertung vorgelegt werden, wie es sich auf den Kinder- und Jugendschutz auswirkt.(APA/DPA/wg)