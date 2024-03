„Immer mehr Menschen können es sich leisten, weniger zu arbeiten“

Nicht besonders groß. Das IHS sagt für 2025 eine Inflation von 2,5 Prozent voraus. Das ist deutlich weniger als die aktuell 4,2 Prozent. Bedenklich ist, dass die Inflation langsamer als in anderen Ländern abflaut. Das bedeutet, dass die Preisniveaus langfristig höher bleiben werden. Denn selbst wenn die Inflationsrate auf null fällt, heißt das ja nicht, dass die Preise nicht weiter steigen. Das beeinflusst auch unsere Wettbewerbsfähigkeit, weil die Preissteigerungen sich in die Löhne übersetzen. Daher werden die Lohnstückkosten höher als in Deutschland sein. Der Grund ist, dass in Österreich so viel indexiert ist. Die Löhne sind quasi automatisch an den Verbraucherpreisindex gekoppelt, aber auch Mieten sind indexiert, da ist Österreich eine Ausnahme in Europa.