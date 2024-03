Liberaler Ivan Korčok feiert Etappensieg bei Präsidentenwahl

In der ersten Runde der Präsidentenwahl setzt sich der bürgerliche Kandidat Ivan Korčok überraschend gegen den Sozialdemokraten Peter Pellegrini durch.

Den ersten Durchgang der slowakischen Präsidentschaftswahl hat überraschend klar der liberale Oppositionskandidat Ivan Korčok mit 42,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Der lang in den Umfragen führende sozialdemokratische Parlamentspräsident Peter Pellegrini wurde mit fünfeinhalb Prozentpunkten Rückstand nur Zweiter. Die beiden treffen in der Stichwahl am 6. April aufeinander. Neben den Nichtwählern der ersten Runde wird auch mitentscheidend, wie sich die Anhänger des mit fast zwölf Prozent auf den dritten Platz gekommenen pro­russischen Nationalisten Štefan Harabin verhalten werden.