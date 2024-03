Russische Luftabwehr zerstört elf Drohnen über der Region Rostow

Krieg in der Ukraine

Als „Feind des menschlichen Lebens“ habe der russische Präsident Putin kein Recht dazu, „das Leben anderer zu zerstören“, sagte der ukrainische Präsident Selenskij in einer Videoansprache.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Luftabwehr elf aus der Ukraine gestartete Drohnen über der Region Rostow im Südwesten Russlands abgeschossen. Zuvor hatte der Gouverneur der Region, Wasili Golubew, auf Telegram mitgeteilt, zwei Kraftwerksblöcke des Kraftwerks Nowotscherkassk seien nach einem Brand am frühen Morgen außer Betrieb. Das Feuer sei schnell gelöscht worden und es gebe keine Verletzten. Er machte keine Angaben zur Brandursache

Ungeachtet der verstärkten russischen Angriffe mit Bomben und Raketen auf Städte der Ukraine gibt sich deren Präsident Wolodymyr Selenskij kämpferisch. Sein russischer Widersacher, Kremlchef Wladimir Putin, habe als „Feind des menschlichen Lebens kein Recht zu gewinnen“, sagte Selenskij am Sonntag in einer Videoansprache. „Er muss die Fähigkeit verlieren, das Leben anderer zu zerstören.“ Nur so könne die Sicherheit gewährleistet werden - für die Ukrainer und die ganze Welt.

Seit einer Woche Hunderte Angriffe

Angesichts der verstärkten Angriffe mit Drohnen, Raketen und Gleitbomben betonte Selenskij einmal mehr die Notwendigkeit, den Luftschutzschild zu stärken. Seit dem vergangenen Montag habe das russische Militär fast 190 Raketen verschiedener Typen und fast 140 Kamikaze-Drohnen eingesetzt. Dazu seien fast 700 gelenkte Luftbomben auf Ziele in der Ukraine abgeworfen worden, führte Selenskij weiter aus. „In den mehr als zwei Jahren dieses Krieges hat es keine einzige Woche gegeben, in der Russland auf Terror verzichtet hat.“ Allerdings bemühe sich die Ukraine, „dass die russischen Besatzungstruppen unsere völlig gerechte Antwort auf diesen Terror genauso zu spüren bekommen - jede Woche, jeden Tag“.

Durch die jüngsten Angriffe ist in der ostukrainischen Großstadt Charkiw und Umgebung die Versorgung mit Strom und Heizung ausgefallen. Fast 200.000 Menschen seien dort ohne stabile Stromversorgung und müssten zudem Abschaltungen hinnehmen, sagte Selenskij. Stromabschaltungen wurden auch aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa gemeldet. (APA/dpa/Reuters)