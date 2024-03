Wie Terror in Moskau: „Der IS ist keineswegs verschwunden“

Der IS bekennt sich zum Anschlag in Moskau, bei dem mehr als 130 Menschen getötet wurden. Auch Putin macht „radikale Islamisten“ verantwortlich, spekuliert aber darüber, die Ukraine sei ebenso involviert. Was haben die Terrormilizen des Islamischen Staates gegen Putins Russland? Wie könnte der Anschlag Russland nützen? Und warum ist Frankreich so nervös? Wieland Schneider gibt im Podcast Antworten.

Gast: Wieland Schneider, „Die Presse“, Vize-Chef Außenpolitik

Host: Anna Wallner, Leitung Audio/Debatte

Schnitt: Audiofunnel/GeorgGfrerer

Mehr lesen Der Islamische Staat ist noch immer brandgefährlich

Information Diese Folge entstand mit finanzieller Unterstützung von Schelhammer Capital Bank .

Das Podcast-Festival der „Kleinen Zeitung“ Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Podcast-Festival der „Kleinen Zeitung“ in Graz am 13. April, im Schauspielhaus Graz. Schreiben Sie uns, wie Ihnen unser Podcast gefällt und welche Ihre liebste Folge war - an: podcast@diepresse.com Wir ermitteln die Gewinner:innen bis 8. April. Mehr Infos zum Festival gibts hier.