Gemeinderatswahl in Innsbruck: 13 Listen und ein Ziel

Die politischen Lager sind zersplittert, ein Favorit für den Bürgermeisterposten zeichnet sich auch zwei Wochen vor der Wahl nicht ab.

Wien/Innsbruck. Die Salzburg-Wahl ist geschlagen, jetzt steht Innsbruck an. Das Rennen um den Gemeinderat und das Bürgermeisteramt in der Tiroler Landeshauptstadt am 14. April verspricht noch um einiges spannender zu werden: 13 Listen und ebenso viele Bürgermeisterkandidaten treten an. Ein klarer Favorit ist dabei nicht auszumachen, etliche Kandidaten können es in die Stichwahl schaffen. Das Parteienspektrum ist auch deshalb so unübersichtlich, weil fast alle politischen Lager zersplittert sind. Hier ein Überblick:

ÖVP

In Tirol dominiert die Volkspartei immer noch, in der Landeshauptstadt schon lang nicht mehr. Von 1994 bis 2018 regierte die Liste Für Innsbruck, eine ÖVP-Abspaltung, während die ÖVP selbst nur eine Nebenrolle spielte. Und auch der ÖVP-Seniorenbund trat regelmäßig mit einer eigenen Liste an.