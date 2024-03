Der UN-Sicherheitsrat stimmt in Resolution für Waffenruhe im Gazastreifen. Netanjahu ist wütend.

Joav Gallant befand sich längst in der Luft und über US-Territorium auf dem Landeanflug auf Washington, als der Konflikt zwischen den USA und Israel vollends ausbrach. Nach einer Drohung Benjamin Netanjahus hatte die Schutzmacht USA ihre schützende Hand im UN-Sicherheitsrat über Israel weggezogen. Die Biden-Regierung ließ dem israelischen Premier nach einer Reihe von Warnsignalen ihre Macht spüren. Es ist die womöglich schwerste Krise zwischen den Verbündeten seit Langem.

Auf dem Programm des israelischen Verteidigungsministers standen derweil Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Biden-Regierung: mit Amtskollegen Lloyd Austin, Außenminister Antony Blinken, CIA-Chef William Burns, der erst am Wochenende von den Verhandlungen über einen Geiseldeal in Katar zurückgekehrt ist – und am Montag zuallererst mit Sicherheitsberater Jake Sullivan und Blinken. Am Dienstag war das Treffen mit Pentagon-Chef Austin avisiert.

Flug nach Washington storniert