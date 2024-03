Mit Sicherheit ein Erlebnis

Besondere Gewässer erfordern besondere Schiffe: Die HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit machen jede Antarktisreise zu einem sicheren und unvergesslichen Abenteuer.

Die kleinen, hochmoderne Expeditionsschiffe und die erfahrene Crew ermöglichen außergewöhnliche Momente. Spontane Kursänderungen, etwa um Wale zu sichten. Passagen, die nur mit höchster Eisklasse für Passagierschiffe (PC 6) zu meistern sind. Größtmögliche Erlebnisse mit geringster Einflussnahme auf die Natur, wofür sich Hapag-Lloyd Cruises seit Jahrzehnten in der IAATO (Internat. Verband Antarktis-Reiseveranstalter) einsetzt. So finden Erkundungen entlang der Küste und an Land nur in Kleingruppen statt zum Schutz des Ökosystems. Die vielen Eindrücke und Erlebnisse lassen sich an Bord intensivieren. Im HanseAtrium zum Beispiel hält ein Expertenteam Vorträge. Die Ocean Academy lädt ein, selbst zu forschen und sich mit anderen Gästen auszutauschen. Die kreative Kulinarik in drei großzügig gestalteten Restaurants, ein modernes Spa und vielfältiges Sportangebot sowie die Außenkabinen, größtenteils mit Balkon, verbinden Abenteuer und Komfort auf höchstem Niveau.