Was die Bauern von den hohen Kakaopreisen haben

Issouf Sanogo/afp Via Getty Images

Millionen Menschen in Westafrika sind von der Kakaoproduktion abhängig. Sie zählen zu den Ärmsten der Welt.

Nur rund neun Prozent des Konsumentenpreises von Schokolade kommt bei den Bauern in Westafrika an. Die explodierenden Kakaopreise könnten für ein höheres Einkommen sorgen.

Was haben die Menschen auf den Plantagen von derzeit rasant steigenden Weltmarktpreisen? In der Elfenbeinküste setzt der Staat vor jeder Saison einen Preis fest, zu dem ein gewisser Teil der Ernte an den Terminmärkten verkauft wird, erklärt Fair­trade-Chef Hartwig Kirner. „Von den sehr bemerkenswerten Preisausschlägen haben die Bauern daher noch nichts.“