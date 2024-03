Eine Burg für den Frieden

Die Friedensburg in Schlaining steht schon seit über 750 Jahren. Seit den 1980er-Jahren ist sie ein Ort der Begegnung und der Konfliktlösung.

Im Burgenland gibt es eine ganze Burg, die sich dem Thema Frieden verschrieben hat: die Friedensburg in Schlaining im Burgenland.

In archivalischen Quellen taucht sie erstmals 1271 als „Castrum Zloynuk“ auf. Im Laufe der Zeit wurde sie immer wieder erobert. 1980 kauft das Land Burgenland sie schließlich an. Der Kalte Krieg brachte die Idee, eine Friedensburg zu schaffen. Mit Unterstützung des ehemaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky (SPÖ) wurde ein Verein geschaffen, der den Dialog zwischen Osten und Westen fördern sollte. Im Zuge dessen gründete man das Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung, das in der Burg angesiedelt ist.

Das Mädchen und die Kraniche

Das Logo der Burg zeigt einen Kranich. Er geht auf die Geschichte eines japanischen Mädchens zurück. Sadako wird Zeugin, als die USA 1945 eine Atombombe über Hiroshima abwerfen. Mit zwölf Jahren erkrankt sie deshalb an Leukämie. Sie schöpft Hoffnung aus einem japanischen Glauben: Wer 1000 Papierkraniche faltet, hat einen Herzenswunsch frei. Kurz nachdem sie die 1000 Vögel erreicht hat, stirbt Sadako jedoch vor ihrem 13. Geburtstag. Ihre Familie trug die Kraniche als Botschaft des Friedens in die Welt hinaus. Die Burg in Schlaining bewahrt einen davon auf.

Aktuell wird die Friedensburg umgebaut und ist geschlossen. Im Mai wird sie mit der neuen Ausstellung „Von der Wehrburg zur Friedensburg“ eröffnet.