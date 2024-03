In Sydney trägt ein Mann beim Spazieren mit seiner demenzkranken Gattin ein T-Shirt, dessen Aufdruck Passanten dazu ermuntert, doch „Hallo“ zu seiner Frau Maureen zu sagen. Sein Wunsch geht nicht nur en masse in Erfüllung, das Paar wurde sogar zum wunderbaren Internetphänomen.

Als eine Lokalzeitung in der australischen Metropole Sydney heuer im Februar einen Artikel über die Lebens- und Liebesgeschichte eines älteren Paars veröffentlichte, rechnete Chefredakteurin Kim Smee nicht damit, dass die Story wenig später um die Welt gehen würde.

Der Artikel sei sogar „für Leser in Hongkong übersetzt worden“, schwärmte sie kürzlich auf Facebook. Einige Leute habe die Geschichte sogar dermaßen berührt, dass sie über die betreffenden Personen weiter recherchiert hatten. Dazu postete Smee eine Illustration, die ein chinesischer Künstler von dem Paar angefertigt hatte, weil ihn dessen Geschichte so ins Herz getroffen hatte.

Bei besagtem Paar handelt es sich um Maureen und Jim – ihren Nachnamen und ihr genaues Alter wollen die beiden Australier nicht öffentlich preisgeben. Die beiden Pensionisten sind seit mehr als 55 Jahren verheiratet. Sie leben in der Nähe von Manly, einem idyllischen Strandvorort im Norden von Sydney jenseits der großen Bucht Sydney Harbour/Port Jackson, etwa 20 Minuten mit der Fähre vom Zentrum nahe der Oper entfernt.

Manly (ca. 45.000 Einwohner) gilt als einer der ruhigeren Stadtteile – hier gehen die Uhren etwas langsamer: Viele Locals kennen einander und stoppen gerne einmal für ein Pläuschchen am Straßenrand oder an der Strandpromenade. Auch die kleine Redaktion des „Manly Observer” hat eine enge Bindung an die Menschen hier. Und so kam man auch auf Maureen und Jim.