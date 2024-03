Sturm fordert Salzburg: Ein Titelkampf, der gar keiner ist?

Behält Sturms Torwart Vitezslav Jaros am Sonntag gegen die Salzburger Angreifer den Durchblick?

In der Bundesliga herrscht so etwas wie Spannung. Zumindest bis Sonntag. Dann empfängt Herausforderer Sturm den Abomeister aus Salzburg. Aber was spricht eigentlich für eine Wachablöse? Marko Stankovic analysiert.

Österreichische Fußballmeisterschaften neigen dazu, mit Fortdauer dezent an Spannung zu verlieren. Die vergangenen zehn Jahre brachten immerzu den gleichen Sieger. Und irgendwann stellte sich auch niemand mehr ernsthaft die Frage, wer Meister wird, sondern ab welcher Runde Red Bull Salzburg der Konkurrenz uneinholbar enteilt ist.

Sturm Graz ist aktuell zwar noch neun Spiele und sehr viel Arbeit davon entfernt, die seit 2014 anhaltenden Meisterserie der Salzburger zu durchbrechen, den Steirern gebührt allerdings schon jetzt Anerkennung für ihren Teilerfolg, überhaupt etwas Spannung zu generieren.