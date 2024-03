Teppichhändler Omar Besim in seinem Geschäft in der Gumpendorferstraße, Wien.

Jana Madzigon

Die vielen Geschäfte mit Orientteppichen von einst haben sich auf ein Minimum reduziert, die meisten Händler sperrten zu. Dennoch ist der „Perser“ nicht ausgestorben. Der Altbestand ist enorm und geht von Europa aus wieder zurück in den Osten.

Ein Teppichgeschäft zu betreten ist wie in eine andere Welt einzutauchen: Der Schall wird aufgrund der Menge an Wollobjekten gedämpft, die vielen Farben, Formen und Muster laden zum Staunen und Träumen ein, erzählen Geschichten, die in unseren Breiten weitgehend unbekannt sind: Geschichten von Nomaden und Tierherden bis hin zu den Märchen von „1001 Nacht“. Geschichten von alten Symbolsprachen und vor allem Geschichten um den adäquaten Preis der guten Stücke.

Handel im Wandel

Doch die vielen Teppichgeschäfte, die es einst gab, sind weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. „In Wien haben sicher 70 Prozent der Händler mittlerweile geschlossen“, sagt Omar Besim vom gleichnamigen Geschäft, das er in dritter Generation leitet. Die guten Zeiten waren für ihn die 1980er-Jahre, als er pro Jahr auf rund 52 Messen ausstellte und „immer alles verkauft hat“. Manchmal sei die Nachfrage so groß gewesen, dass er zwischen den Wochenenden neue Ware kaufen musste. Die ornamentreichen Teppiche finden heute andere Abnehmer, und der Handel findet woanders statt.