Die Hasenhaide am Handelskai

Zwischen Millennium Tower und Reichsbrücke lebende Hunderte wilde Kaninchen am Donaudamm. Ohne Scheu vor Menschen und dank viel Futter werden sie mehr – dank Natur aber nicht zu viele.

Herr Helmut ist am Land aufgewachsen. „Da lernt man eines: Tiere gehören zum Leben dazu.“ Aber in der Stadt ist das anders. Erst recht, wenn man in hohen, anonymen „Bauten“ lebt. So wie Herr Helmut: „Da drüben“, zeigt der Mann, seit Kurzem aus gesundheitlichen Gründen Pensionist, über das Gebüsch. Hinter dem Busch liegt eine Eisenbahntrasse. Hinter der rauscht der Verkehr des Wiener Handelskais. An dem wohnt Herr Helmut.

Eh ganz gern, sagt der ehemalige Koch. Nur die Tiere fehlen ihm. Deshalb sei er, so oft es eben geht, hier. Dann greift er in das Tiefkühlsackerl, das er in der linken Hand hält, und wirft ein paar – akkurat würfelig geschnittene – Apfelstücke in die Wiese. „Die Hasen haben Hunger. Und sie sind einfach lieb.“ Daran, dass die vier ohne Scheu auf ihn zu hoppelnden Tiere Hasen sind, lässt Herr Helmut keinen Zweifel: „Wer am Land aufgewachsen ist, weiß das.“

Obst und Gemüse

Herr Helmut betont, dass er Obst und Gemüse bringt. „Etwas anderes gehört hier nicht her!“ „Hier“, das ist die Wiener „Hasenhaide“. Hier, an der oberen Promenade am rechten Donauufer, zwischen Millennium Tower und Reichsbrücke, ist „Hasenland“: Hier hoppelt und hüpft, hier rennt und springt es, wohin das Auge blickt. In Büschen, unter Bäumen, auf Wiesen und Wegen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ohne Scheu: Braun, schwarz, grau, mitunter auch weiß und rot wuselt es. Oder wuselt nicht: So entspannt dasitzend und an Gräsern oder – von Passanten gebrachten – Karotten und Salat mümmelnd sieht man Hasen selten. Zumindest nicht in freier Wildbahn. Erst recht nicht so viele: Am Handelskai, stolpert man alle paar Meter über sie: niedliche, süße, putzige, possierliche, vor allem aber freilebend wilde Hasen. „Zwerghasen“, präzisiert Herr Helmut. „Alle lieben sie. Viele füttern sie. Niemand weiß, wie sie hierherkamen.“