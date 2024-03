Putin holt weitere 150.000 Menschen in den Kriegsdienst

150.000 Menschen sind zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Das geht aus einem von Putin unterzeichneten Dekret hervor. Es soll nicht nur bei dieser Einberufung bleiben.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Startschuss für die Einberufung von Wehrpflichtigen in diesem Jahr gegeben. Die Regierung in Moskau veröffentlichte am Sonntag ein von ihm unterzeichnetes Dekret, mit dem die routinemäßige Erfassung der Rekruten im Frühjahr gestartet wird. Demnach sind 150.000 Bürger zum Dienst an der Waffe verpflichtet. Eine zweite Einberufungskampagne erfolgt später im Jahr. Grundsätzlich müssen alle Russen ab dem 18. Geburtstag einen einjährigen Militärdienst oder eine gleichwertige Ausbildung während der Hochschulbildung absolvieren. Vergangenes Jahr wurde das Höchstalter für die Einberufung von 27 auf 30 Jahre erhöht.

Wehrpflichtige können von Gesetzes wegen nicht zum Kampf außerhalb Russlands eingesetzt werden. Allerdings handelt es sich bei den umkämpften Gebieten in der Ukraine nach Lesart Putins um russische Gebiete. 2022 wurden 300.000 Männer mit militärischer Vorbildung zum Kampf in der Ukraine eingezogen. Wehrpflichtige waren davon offiziell ausgenommen. Es wurden jedoch einige von ihnen irrtümlicherweise an die Front geschickt.

Die Wehrpflicht ist ein heikles Thema in Russland. Viele Wehrpflichtige versuchen die Zustellung des Einberufungsbefehls zu vermeiden. (Reuters)