Zoologische Sensation: Rosa Flamingos am Lunzer See

Eine exotische Vogelsichtung am einstigen Kältepol Österreichs versetzt die Fachwelt in Aufruhr.

Der Klimawandel treibt auch in der Zoologie seltsame „Blüten“. Am Ostersonntag sind am Lunzer See zwei Rosa Flamingos gesichtet worden. Die äußerst ungewöhnlichen Besucher versetzen die Fachwelt in Aufruhr, zumal der im Mostviertel gelegene einzige Natursee Niederösterreichs vor allem wegen einer ganz anderen Besonderheit bekannt ist: Unweit des Sees wurde in den 1930er Jahren in einer Doline („Grünloch“) angeblich die niedrigste jemals in Österreich gemessene Lufttemperatur registriert (–52,6 Grad) . „Man kann das Eintreffen der Vögel durchaus als eine Sensation bezeichnen“, sagt der renommierte Limnologe Thomas Hein zur „Presse“.

Augenzeugen zufolge handelte es sich um zwei relativ große Exemplare des Vogels. Während einer der beiden sich extrem scheu zeigte und in Richtung des Schilfgürtels am östlichen Ende des Sees flog, landete der andere beim sogenannten „Lunzer Platzl“, um dort im seichten Wasser nach Futter zu suchen. Eine Zeitlang kreisten dann beide Vögel hoch über dem See, der infolge seiner kräftigen Durchströmung durch den Seebach der kälteste Niederösterreichs ist.

Auch wenn, was viele nicht wissen, der Rosa Flamingo als einzige Art der Familie sein Verbreitungsgebiet auch in Europa hat, stellt die Sichtung im Mostviertel die Wissenschaft vor ein Rätsel. Denn das natürliche Vorkommen des Schreitvogels und hervorragenden Schwimmers mit dem wissenschaftlichen Namen Phoenicopterus roseus erstreckt sich über die Atlantikküste Spaniens und Portugals sowie den Küstenbereich des Mittelmeers. Im Mostviertel gab es hingegen noch nie frei lebende Flamingos.

Ideales Klima schon in prähistorischer Zeit

Jedenfalls nicht seit Menschengedenken, möglicherweise aber sehr wohl davor. „Schon vor 230 Millionen Jahren hat es im Raum Lunz ein ideales Klima für Flamingos gegeben“, sagt Dozent Alexander Lukeneder vom Naturhistorischen Museum Wien. Fossile Pflanzenfunde aus der späten Triaszeit in Lunz deuteten klar darauf hin, dass sich in den damals vorherrschenden beinahe tropischen Klimabedingungen mit üppigen Sumpfwäldern auch Flamingos wohlgefühlt hätten, so Lukeneder weiter.

Oder war es doch der gewaltige Südfön, der außer Unmengen an Saharastaub auch die exotischen Vögel in unsere Breiten gebracht hat? Diese These vertritt Johannes Hager, Wetterexperte im Wassercluster mit Sitz am Lunzer See. Seiner Meinung nach dürften die Südwest- bis Südströmungen der letzten Wochen dafür gesorgt haben, „dass es Einzelexemplare der Rosa Flamingos aus einer der nächstgelegenen Brutkolonien in der Toskana oder der französischen Camargue über die Alpen nach Lunz geschafft haben. Infolge des Temperaturanstiegs von Luft und See in den vergangenen 15 Jahren seien die Witterungsbedingungen „sehr wohl für einen Aufenthalt der Vögel geeignet“, analysiert Hager.

Gute Voraussetzungen für die Nahrungsaufnahme

Die Tiere könnten also gekommen sein, um zu bleiben. Darauf weist Binnengewässer-Experte Hein hin: Das vielfältige Nahrungsangebot des Lunzer Sees in Form von Zooplankton und kleiner Fische böte dafür die besten Voraussetzungen. Aus ökologischer Sicht sei jetzt interessant zu beobachten, welche Uferzonen die Flamingos für die Nahrungsaufnahme nutzen werden. Auch wenn ein Zusammenhang des überraschenden Besuchs mit der bedrohlichen Erderwärmung auf der Hand liegt, kann Hein diesem auch etwas Positives abgewinnen: „In vielen Fällen stellt uns der Klimawandel vor Herausforderungen“, sagt Hein. „In diesem Fall aber sehen wir eine biologische Attraktion.“