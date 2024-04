Wenn sich die Wissenschaft politisch einspannen lässt

Der Autor

Tomas Kubelik (*1976 in der früheren Tschechoslowakei) wuchs in Deutschland auf, studierte an der Uni Wien. Er ist als AHS-Lehrer für Mathematik und Deutsch in Niederösterreich tätig. In seinem Buch „Warum Schulen scheitern. Betrachtungen eines Praktikers“ übt er Kritik an der Bildungspolitik.