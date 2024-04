Schauspieler Chance Perdomo mit 27 Jahren gestorben

Chance Perdomo spielte in den Serien „Generation V“ und „Chilling Adventures of Sabrina“ mit. Er ist tödliche verunglückt.

Der Schauspieler Chance Perdomo ist am vergangenen freitag bei einem Motorradunfall gestorben, wie das Branchenblatt „Variety“ unter Berufung auf seinen Manager berichtet. Demnach war kein anderes Fahrzeug an dem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt. Perdomo wurde nur 27 Jahre alt.

Bekannt war er vor allem durch zwei Serien: Er spielte in der Netflix-Serie „Chilling Adventures of Sabrina” die Rolle des Ambrose Spellman und verkörperte in dem Amazon-Spinoff von der (Anti-)Superhelden-Serie „The Boys“, „Generation V“, den Schüler Andre Anderso, der übernatürliche Kräfte hat.

Perdomo war am 19. Oktober 1996 in Los Angeles geboren worden und später nach England übersiedelt. Dort hatte er auch eine Nominierung für den britischen Filmpreis Bafta erhalten – für seine Darstellung in dem BBC-Drama „Killed by My Debt“ über Jugendliche mit Schulden.

Der Mime hätte in der zweiten Staffel „Generation V“ wieder mitspielen sollen. Wie es nun mit der Serie weitergeht, ist unklar. (Red.)