So wirkt sich die Krise auf den Arbeitsmarkt aus

Die Arbeitslosigkeit stieg im März auf 6,9 Prozent. Dass der Anstieg nicht höher ausfiel, liegt auch daran, dass Unternehmen noch immer Mitarbeiter horten.

Wien. Seit rund einem Jahr hält der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt schon an. Aber es ist leider keine gute Nachricht: Denn aufwärts bewegt sich die Arbeitslosenquote, die im März bei 6,9 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr lag. Ende März waren 369.640 Menschen beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkt, 78.172 davon waren in Schulung.