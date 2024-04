Verschwinden wie Harry Potter - Briten machen es möglich

(c)

Invisibility Shield Corporation versucht auf Kickstarter die Massenproduktion der Folie zu erreichen. (c)

Den störende Stein vor einer malerischen Brandung einfach verschwinden lassen? Nicht möglich? Doch, mit der Entwicklung von Invisibility Shield Corporation. Die Briten haben Folien entwickelt, hinter denen Dinge verschwinden können.

Fliegen wie Superman, stark wie Hulk oder schnell wie The Flash oder unsichtbar sein, wie Harry Potter mit Hilfe des Mantels von Ignotus Peverell? Zumindest letzteres rückt in greifbare Nähe. Sofern es der Invisibility Shield Corporation gelingt, die Kickstarter-Kampagne zu einem Erfolg zu führen. Denn die Briten haben eine Leinwand entwickelt, hinter der man nahezu völlig verschwindet.

Mit einer Höhe von 183 Zentimetern und 122 Zentimetern ist die aufrollbare Leinwand praktisch in einem passenden Köcher mitzutragen. Das Megashield wurde mehrere Jahre entwickelt und ist jetzt in der zweiten Generation. Perfekt ist der Effekt nicht, wie die Produktfotos zeigen. Das ist auch durch die Produktion bedingt. Aber das Resultat ist trotzdem durchaus beeindruckend. Auch die Tatsache, dass das Megashield wasserdicht ist. Eine sicherlich gute Nachricht für alle, für die das Produkt in Frage kommt.

Wie funktioniert‘s? Das ganze basiert auf Polycarbonat, die als Linsen-Array fungiert. Dadurch bricht einfallendes Licht und wird weit über den Bereich gestreut. Auf der Kickstarter-Webseite berichten die Verantwortlichen, dass sie in die Folie längliche, konvexe Linsen geprägt haben. So verschwinden Gegenstände und Personen, wenn sie knapp hinter der Folie stehen.

Je ruhiger die Umgebung von der Szenerie ist, umso besser fügt sich die Folie ins Gesamtbild ein. Bei auffälligen Hintergründen sieht man, wie eingangs erwähnt, die Folie. Das liegt daran, dass alles ein bisschen verzerrt und verschwommen wirkt. Damit das ganze aber nicht beim ersten zarten Windhauch durch die Gegend fliegt, wird neben dem Köcher auch ein Gestell mitgeliefert.

Ganz so portabel und für spontane Ausflüge ist das Megashield aber nicht geeignet. Auf insgesamt 16 Kilogramm bringt es die Folie. Aber es gibt noch zwei weitere Größen, die deutlich kleiner und daher auch leichter sind. Sie sind in den Größen von 30,5 x 20 cm und 100 x 70 cm angeboten. Sie sind ab 64 Euro und 351 Euro zu haben. Das Megashield kommt auf 819 Euro. Bei allen drei Größen kommen noch die Versandkosten hinzu. (stein)

