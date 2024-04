Wie gerecht ist das Leben in Österreich für Frauen und Männer?

Frauen sind heute zwar gebildeter, allerdings öfter vom Gender Housing Gap betroffen. Ihr Stundenlohn ist ebenfalls nach wie vor niedriger. Zu diesen Ergebnissen kommt eine neue Publikation des Kanzleramts zur Geschlechtergerechtigkeit in Österreich. Sechs Kategorien wurden untersucht.

„Die juristische Gleichstellung von Frauen und Männern in Österreich, die in der Bundesverfassung festgeschrieben ist, führte bislang nicht zu einer de facto Gleichstellung in allen Lebensbereichen.“ Mit diesem Satz beginnt eine Publikation zum Thema Geschlechtergerechtigkeit, die das Bundeskanzleramt am Mittwoch veröffentlicht hat. Sie trägt den Titel „Gleichstellung in Österreich - Zahlen, Daten, Fakten“ und bietet Material zu den Bereichen Bildung, Arbeit und Beruf, Kinderbetreuung, Gesundheit und Pflege, Repräsentation und Beteiligung sowie geschlechtsspezifische Gewalt.

„Die Veröffentlichung der Zahlen, Daten und Fakten zur Gleichstellung von Mann und Frau soll ein Nachschlagewerk und eine weitere wichtige Basis für evidenzbasierte Gleichstellungspolitik in Österreich sein“, betont Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) anlässlich der Veröffentlichung des 338 Seiten umfassenden Materials. Und ortet darin einen weiteren Beitrag, um die gesellschaftliche Debatte voranzutreiben.

Im Kapitel Demografie wird in der Publikation erläutert, dass der demografische Wandel der Bevölkerung am stärksten „im Rückgang der traditionellen Familienform, das heißt von verheirateten Paaren mit Kindern, einhergeht“. Frauen seien davon stärker betroffen, „zum einen durch ihre höhere Lebenserwartung, zum anderen, weil sie häufiger allein leben oder als Alleinerzieherinnen mit Kindern“. Weiters wird auf die ungleichen Kaufkraftpotentiale von Frauen und Männern hingewiesen, die sich auch in der

Wohnform widerspiegeln würden. So hätten Frauen seltener die Möglichkeit, zu Hauseigentum und größeren Wohnflächen

zu kommen - Stichwort: Gender Housing Gap.

18,8 Prozent weniger Stundenverdienst

Andererseits hätten Frauen von der Bildungsexpansion stärker profitiert als Männer, heißt es. Der Anteil von Frauen mit Hochschulabschluss sei von 2001 auf 2022 von 8 auf 19 Prozent gestiegen. Trotz des Aufholprozesses von Frauen bei den Bildungsabschlüssen und einem historischen Höchststand der Erwerbsbeteiligung von knapp 1,9 Millionen Frauen, bleiben die Einkommen von Frauen bei gleicher Qualifikation aber nach wie vor niedriger als jene der Männer. Und: Frauen sind immer noch überwiegend im Gesundheits-, Sozial- oder Bildungsbereich tätig, während Männer häufiger in technischen Berufen und leitenden Positionen anzutreffen sind. Deutlich wird auch, dass Frauen in Österreich durchschnittlich 18,8 Prozent weniger pro Stunde als Männer verdienen.

„Jedes Mädchen und jede Frau soll ein selbstbestimmtes Leben nach ihren eigenen Vorstellungen führen können. Dazu braucht es auch neue Rollenbilder in der Berufswelt, damit Mädchen und junge Frauen wissen, dass sie alles werden können, was sie möchten“, betonte Raab in einer Aussendung anlässlich der Veröffentlichung. Zugleich verwies sie auf türkis-grüne Maßnahmen, die in diesem Bereich gesetzt worden seien: „Wir investieren rund 4,5 Milliarden Euro in den Ausbau und die Qualität der Kinderbetreuung, damit Familien und vor allem Frauen eine echte Wahlfreiheit haben und schnell wieder in den Beruf einsteigen können, wenn sie das wollen“, gab sie ein Beispiel.

Hass gegen Frauen nimmt zu

Ebenfalls zeigen die Daten, dass Frauen stärker von relativ neuen Phänomenen, wie Hass im Netz und Cybermobbing betroffen sind. Cybermobbing wurde 2021 von insgesamt 433 Personen, davon 335 Frauen, zur Anzeige gebracht.

>>> Link zur Publikation „Gleichstellung in Zahlen“

(APA/Red.)