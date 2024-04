Aperitivo Spring 2024

2. Mindful Drinking Festival

Erleben Sie an zwei Tagen die frischesten Aperitivo-Kreationen und neuesten Nolow-Trends live.

Nach einer erfolgreichen Premiere im Vorjahr, werden Sie 2024 zum zweiten APERITIVO SPRING by LIQUID MARKET in den Wiener Volksgarten geladen. Das Fest für die immer größer werdende Vielfalt der leichteren Unterhaltung im Glas und ein Muss für alle Fans des Mindful Drinkings.