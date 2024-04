US-Anbieter Topps löst die seit Generationen geliebte Stickerserie von Panini mit der Fußball-EM 2024 in Deutschland ab. Was man für den Verkaufsstart in Österreich wissen muss.

Steht ein Fußball-Turnier an, wird schon im Vorfeld seit Jahrzehnten ein Stimulus gezielt gesetzt. Dann rücken die kleinen Sticker der Spieler, ihrer Teams und Logos in das Blickfeld von Sammlern. Versetzte die in Modena ansässige Firma Panini Generationen von Fans in Laune, Zorn ob steigender Kosten und (überschaubarer) Tausch-Euphorie einer Heerschar „Doppelter“, ist 2024 alles anders. Der US-Hersteller Topps ist bis 2028 für alle Europameisterschaften der neue exklusive Partner der Uefa. Es mutet ähnlich an, ist das gleiche System. Und hat einen satten preis: ein Tütchen mit sechs Aufklebern kostet im (reguläre) Verkauf einen Euro. Das Album gibt es im Hardcover-Stil ab 11,99 Euro. Dazu aber wartet man mit unzähligen Angeboten (Set, Bundle) auf, die mehrere Packerln mit Pickerln, Gold-Stickern und Album um 14,99 Euro locken.

Das Verlangen, das 88 Seiten starke, mit über 700 Stickern glänzende Album zu füllen, bleibt für viele dennoch unstillbar. Dass man sich mit Begriffen und Kategorien wie „Top XI“, „Captains“, „Players to Watch“, „Team Logos“ oder „Euro-Legends“ beschäftigen muss, dient nicht nur dem Geschäftssinn, sondern soll auch Sammler und Fußballfans (nach US-Vorbild und Fifa-Stilnote) in seinen Bann ziehen. Als Markenbotschafter tritt der Portugiese José Mourinho in Erscheinung.

Panini hatte seit 1980 zu jedem EM-Turnier seine Sticker-Kollektion, der Vertrag lief jedoch 2022 aus. Gerüchten zufolge soll der US-Konkurrent „mehr geboten“ haben.

Werbesujet des neuen Anbieters Topps. Topps

Das insgesamt 88-seitige Album bietet Platz für insgesamt 728 Sticke. Gegenüber der letzten WM-Kollektion von Panini sind das um 58 mehr. Pro Team sind je 18 Bilder zu finden, jeder EM-Starter, also auch Österreich, erhält im Album eine Doppel-Seite. Diese „Kleberei“ hat auch einen „Schönheitsfehler“: Gastgeber Deutschland, Titelverteidiger Italien, Österreich-Gegner Frankreich und England sind nicht mit offiziellen Verbandswappen und Trikots vertreten. Allerdings, diese Probleme musste Panini im Fall der Engländer auch schon stemmen.

Der Verkaufsstart (mit Vorbestellungen) erfolgte jetzt Anfang April, wie gehabt in Trafiken, Supermärkten oder Online.

(fin)